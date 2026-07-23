Rafael Leao'nun Galatasaray'a gelmesi için tek şart belli oldu! Milan Başkanı...
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Rafael Leao transferinde yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol ve İtalyan basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için yaptığı teklifi ve Milan Başkanı'nın tek şartını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden Rafael Leao için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdığı belirtilirken, İspanyol ve İtalyan basınları transfer sürecine ilişkin yeni detayları paylaştı.
Goal Espana'nın La Gazetta dello Sport'a dayandırdığı haberde, sarı-kırmızılıların oyuncuya sunduğu teklifi ve eğer Leao kabul ederse transferin hangi şartla gerçekleşeceğini duyurdu.
Leao'nun menajerinin Premier Lig'den gelebilecek teklifleri de değerlendirmeyi sürdürdüğü aktarıldı. Aston Villa ve Tottenham'ın oyuncunun şartlarını öğrenmesine rağmen şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın ise Leao'ya en yakın kulüp olduğu belirtildi.
KAPILAR TAMAMEN KAPANDI
Ayrıca haberde, Leao'nun Milan'da kalma ihtimalinin ise tamamen ortadan kalktığı öne sürüldü.
GALATASARAY'DA YOĞUN TRAFİK
Haberde, Galatasaray adına transfer görüşmelerinde aktif rol alan ve ismi açıklanmayan bir menajerin, Leao'nun sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etmesi için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
İŞTE O TEKLİF
Galatasaray, Leao'ya yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren cazip bir teklif sundu. Teklifin içine imaj hakkının da dahil edilebileceği aktarıldı.
LEAO'NUN CEVABI
Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun kararını vermek için süre istediği ancak Türkiye'ye transfer seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
OLUMLU YANIT GELİRSE...
Oyuncudan olumlu yanıt gelmesi halinde Galatasaray yönetiminin Milan Başkanı Gerry Cardinale ile bonservis görüşmelerine başlamayı planladığı aktarıldı.
Öte yandan Leao kısa süre önce tatil için İstanbul'a geldi ve şehri yakından tanıma fırsatı buldu.
MILAN'IN BONSERVİS TALEBİ...
İtalyan devi Milan, Rafael Leao için 60 milyon euroluk bonservis beklentisini koruyor.
TEMİNAT İSTİYORLAR!
Kulüp Başkanı Gerry Cardinale'nin Galatasaray'a satış fikrine tamamen kapalı olmadığı ancak güçlü mali teminat ve beklentileri karşılayacak bir teklif istediği belirtildi.
İŞTE TRANSFERİN TEK ŞARTI
Habere göre Milan, satın alma zorunluluğu bulunan kiralık transfer formülüne doğrudan satışa kıyasla daha sıcak bakıyor ve eğer transfer gerçekleşirse tek yolun bu olacağı aktarıldı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin bu model üzerinden ilerleyebileceği ifade edildi.
İŞTE O HABER
GOAL Espana: "Milan, Rafael Leao için 60 milyon euro'luk bonservis talebini sürdürüyor. Kulüp sahibi Gerry Cardinale, Galatasaray'dan güçlü mali teminatlar ve beklentilerini karşılayacak bir teklif istiyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan kulübü, uygun şartların oluşması halinde satın alma zorunluluğu bulunan kiralama teklifini kabul etmeye sıcak bakıyor."