Leao'nun menajerinin Premier Lig'den gelebilecek teklifleri de değerlendirmeyi sürdürdüğü aktarıldı. Aston Villa ve Tottenham'ın oyuncunun şartlarını öğrenmesine rağmen şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın ise Leao'ya en yakın kulüp olduğu belirtildi.