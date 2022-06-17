Başarı istiyorsa tek şansı var!

Bence bu kadar masraf yapmak günah... Bu masraf, Türk futbolunun altyapısına harcansa daha iyi olur. Tek adaylı seçim. Kaldır elini, indirelini. TFF 1. Lig ve 2. Lig kulüpleri şikâyetçiler, gerekli parayı alamadıklarını söylüyorlar. Yukarıda zaten durum aynı. Nihat Özdemir ve ekibi gitti, yeni başkan Mehmet Büyükekşi geldi. Başkanı fazla tanımıyorum ama şunu ön görebiliyorum: Çok fazlabir şey yapamayacak. Nedeni basit; Disiplin Kurulu, Hukuk Kurulu, MHK, genel sekreter duruyor. Bu kurullar umarım onu da maymun yapmazlar. Büyükekşi ancak şöyle başarılı olabilir; 'Ben bir yıllığınageldim, hiç kimseyi tanımıyorum.İnandığım yoldan düzgüngideceğim. Beni getirenlerdenbazılarının kalbini bile kırmayıgöze alacağım' derse… Yoksa davulu onun boynuna astılar, tokmağı başkaları vurur. Büyükekşi, 'Hayırkardeşim tokmağı da ben vuracağım' derse ancak tokmağı vurdurmazlarsa o zaman da onu getirenlerle papaz olacak. Yani aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Başarılı olmasını isterim… İnşallah olur ama umudum yok. 'Bu benim sonmaçım' derse başarı şansı var.