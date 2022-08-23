23 Ağustos 2022, Salı GÜRCAN BİLGİÇ











Reklamlar (!) bitti Kendi unvanıyla başlayan bir maçtı; kazanan lider olacak… Beşli başladı maça Jesus. Önlerinde Arao ve Zajc ile… Oyuna değil pozisyonlara hakim olmak istedi. Valencia'nın müthiş performansı, Demirspor defansının yerleşim yanlışları ve hatalarıyla 2-0'ı da buldu. Kadıköy'ün gecesinde keyif vardı.

Montello da ilginçtir, aynı taktik ile sahadaydı. Rakip defansın arkasına kaçırmak istiyordu hızlı oyuncularını. İki teknik adam da orta sahadaki mücadeleden, direkt paslarla rakip ceza alanına girmenin peşine düştü.

İkinci yarıya da golle başlamak, maçı bitirmek gibi geldi Fenerbahçe takımına. Hesaplanamaz gerçek, "stoper handikapları" oldu. Nasıl Samet ikinci golü ikram ettiyse Lemos-Szalai ikilisi de bir penaltı yaptılar, bir de rakibe asist.

Rahat maç, birden bire "Kurtarılacak" duruma geldi. Jesus'un aklında eksik kalmamak var. Arao ve Zajc'ı oyundan aldı. "Aman direnç kırılmasın" derdine düştü. Bu ruh hali takıma da yansıdı elbette. Kendi sahalarında kalmaya başladılar.

İki takım da üst düzey mücadele üstünden, kendi planları kusursuz uyguluyorlardı. Hataların içinde söküp çıkardıkları pozisyonlar, kalecilerin kurtarışları, ofsayta takılan penaltı kararı ve 82'de gelen kırmızı kart. Demirspor 10 kişi kaldı. VAR hakeminin kırmızıyı tavsiye ettiği kırmızı kart pozisyonunda, maçın hakemi Abdulkedir Bitigen ile 10 metre uzağındaki yardımcısı Esat Sancaktar faul bile vermediler, autu gösterdiler. Yine Fenerbahçe'nin ilk penaltısını VAR'a giderek verdi Bitigen. Yazık ki, bu hakeme haftanın en önemli maçını veriyor "algoritma !".. Gol yememek için beşli oynayıp, arkaya kaçırılan adamları hesaplayamamak. Valencia'nın müthiş gecesinde, sıkıntıları "tabela doğrusuyla" düzeltip, adının önüne "lider" yazdırdı Fenerbahçe. Yani; reklamlar bitti…