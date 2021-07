Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den yeni sözleşme açıklaması! "Ne zaman isterlerse..."

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı. 32 yaşındaki futbolcu, "Yöneticilerimiz ne zaman benimle sözleşme konuşmak isterse o zaman konuşurum. Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan mutluyum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (Ts haberleri)

Anthony Nwakame yeni sez on öncesi hazırlıkları değerlendirirken "Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Her şey bizim açımızdan olumlu geçiyor. Çok iyi bir kamp oluyor. Trabzonspor büyük bir takım. Büyük bir takımın hedefi her zaman ligi, kupaları ve büyük başarıları kazanmaktır. Yeni katılan arkadaşlarımız da çiyi çalışıyor. Tek hedefimiz ve odak noktamız hedefimize doğru ilerlemek ve bunun için iyi çalışıyoruz" dedi.

Yeni transferleri değerlendirmesi istenen Nijeryalı, "Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Hem oyuncu hem de karakter olarak çok iyi isimler. Biz de tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Onları aramıza almaya devam ediyoruz. Gervinho çok yetenekli bir oyuncu. Aramızda da çok iyi bir iletişim var. Gervinho ile aramızda çok özel bir iletişim var ve bu sezon bu özel iletişimi herkese hissettireceğiz" diye konuştu.

Kaptanlık konusunda "En iyi şekilde yapmaya çalışırım" diyen Anthony Nwakaeme, oynadığı mevkiler konusunda "Bu sezon beni benzer yerlerde göreceksiniz. Oynadığım herhangi bir yenrde mutlu olan bir oyuncuyum. İsmail Köybaşı ile çok fazla antrenmana çıkmadık. Ancak bir kaç çalışmada birlikte olduk. Orada da gördüğümüz kaliteli ve iyi bir oyuncu olduğu yönünde" açıklamasını yaptı.

NWAKAEME'DEN YENİ SÖZLEŞMEYE AÇIK KAPI

Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu "Yöneticilerimiz ne zaman benimle sözleşme konuşmak isterse o zaman konuşurum. Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan mutluyum" diyerek yeni sözleşmeye açık kapı bıraktı.

Taraftarı özlediini kaydeden Anthony Nwakaeme, "Coronavirüs sonrası taraftarları özledim. Tam kapasite olmasa bile yarı kapasite olması iyi olur. Ancak taraftarların döneceği günü dört gözle bekliyorum" dedi.

Trabzonspor'un altyapısını da öven 32 yaşındaki oyuncu, "Burada çok yetenekli ve genç oyuncuları görmüştüm. Kimisi belki A takımda oynayamadı ama onlara söyleyeceğim şey asla vazgeçmemeleri. Trabzonspor'un alt yapısından ve gençlerinden gerçekten çok etkilendim. Burada 3 yılım geçti. Burada iyi performanslar sergiledim. Geçen sezon hocamızın gelişinin ardından çıkış yakaladık. Bu seneki hedefimiz iyi başlamak ve ligi iyi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Futbolda deneyimlemek istediği çoğu şeyi yaşadığını kaydeden Trabzonsporlu oyuncu, "Ronaldinho'ya karşı hazırlık maçı da olsa bir maçta forma giymek isterdim. Bunu yapmadan futbolu bırakırsam içimde kalır" diyerek sözlerini tamamladı.