Erman Toroğlu Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe buradan çıkamazsak şampiyonluk gider psikolojisindeydi. Sahanın en iyi adamı Tadic. Hiç acele etmiyor, takımı rahatlatıyor. Topu hep doğru zamanda ayağından çıkarıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe ve Trabzonspor haberleri (FB TS spor haberi)
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