Trendyol Süper Lig'de heyecan 34. haftada devam ediyor. Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Adana Demirspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 26 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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