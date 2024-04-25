Ünlü veri sitesi ilk 5 sırayı tahmin etti! G.Saray puan rekorunu kırıyor
Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!
FİT CHURROS TARİFİ😋
Spor camiasından vefat eden Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajları
5
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı! Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı! 11:06
Adana Demirspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? 11:00
F.Bahçe'de iç savaş! Dzeko ve Tadic'ten İsmail Kartal'a baskı F.Bahçe'de iç savaş! Dzeko ve Tadic'ten İsmail Kartal'a baskı 10:55
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'ın kupa açıklaması! Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'ın kupa açıklaması! 10:54
G.Saray'ın Rafa ısrarı! Okan Buruk devreye girdi G.Saray'ın Rafa ısrarı! Okan Buruk devreye girdi 10:41
Galatasaray'dan transfer bombası! Dünya yıldızı Wilfried Zaha'nın yerine geliyor Galatasaray'dan transfer bombası! Dünya yıldızı Wilfried Zaha'nın yerine geliyor 09:46
Daha Eski
Boşnak yıldıza övgü! "4 milyon euro nedir ki" Boşnak yıldıza övgü! "4 milyon euro nedir ki" 09:13
Beşiktaş'a sürpriz kanat! Hem atıyor hem attırıyor Beşiktaş'a sürpriz kanat! Hem atıyor hem attırıyor 01:20
Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! 00:44
Barış Alper Süper Lig tarihine geçiyor! Rekor bonservisle gidiyor Barış Alper Süper Lig tarihine geçiyor! Rekor bonservisle gidiyor 00:43
İrfan Can'a La Liga yolu göründü! İrfan Can'a La Liga yolu göründü! 00:40
F.Bahçe'de yaprak dökümü başlıyor! F.Bahçe'de yaprak dökümü başlıyor! 00:37
SON DAKİKA