25 Nisan Perşembe Survivor dokunulmaz oyunu kazananı - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024, 25 Nisan Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 25 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 25 Nisan Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2024- 01:10