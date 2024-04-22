Arda Güler Brahim Diaz ve Federico Valverde'nin olduğu ekibe halay çekmeyi öğretiyor
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Brahim Diaz ve Federico Valverde'nin olduğu ekibe halay çekmeyi öğretiyor. İşte o görüntüler...
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