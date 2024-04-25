Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 68. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬
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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir. Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır. Seyran'ın yaşadığı acılar karşısında ona nasıl destek olacağını bilemeyen Ferit, kendini bu durum karşısında çaresiz hisseder. Her şeyin sona erdiğini düşünürken, intikam peşine düşen yeni bir düşman Ferit'in büyük bir endişeye kapılmasına neden olur.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬