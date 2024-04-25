Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir. Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır. Seyran'ın yaşadığı acılar karşısında ona nasıl destek olacağını bilemeyen Ferit, kendini bu durum karşısında çaresiz hisseder. Her şeyin sona erdiğini düşünürken, intikam peşine düşen yeni bir düşman Ferit'in büyük bir endişeye kapılmasına neden olur.