Erman Toroğlu'dan Meler'e eleştiri! "Maçı yarıda bırakmalıydı"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, müsabakanın hakemi Erman Toroğlu'na flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Toroğlu: "Maçı yarıda bırakmalıydı" 17 Mart 2024 | 12:00
11:08
Uğurlu: Riskli oynamayı seviyoruz 15 Mart 2024 | 12:00
08:52
Hajradinovic: Büyük takımlara karşı oynamayı seviyoruz 15 Mart 2024 | 12:00
00:12
İtalya'da skandal olay! Teknik direktör rakip oyuncuya kafa attı 11 Mart 2024 | 12:00
06:34
Gençlik ve Spor Bakanı Bak Kırklareli'nde konuştu 06 Mart 2024 | 12:00
09:10
TFF 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı 05 Mart 2024 | 12:00
02:06
Konsoloslukta dostluk antrenmanı 01 Mart 2024 | 12:00
03:07
Futbolcudan hakeme yumruklu saldırı! 27 Şubat 2024 | 12:00