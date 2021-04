Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Oyunun tamamında üstündük

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Abdullah Avcı basın toplasntısında açıklamalarda bulundu. Avcı, "Çok sinirliyim, çok üzgünüm. İki hafta 90+5. Oyunun tamamında üstündük. Her şey elimizin altındaydı. Her şeyi doğru yapabilirsin ama futbolda anları doğru oynamak gerekiyor. Son 5 maçta her rakibimizden üstündük. Onları alsan belki ligi 3. bitireceksin." dedi. (TS spor haberleri)

