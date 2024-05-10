West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Luton Town'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, West Ham United - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Luton Town maçı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.