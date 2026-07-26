Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari açıklamalarda bulundu!
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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