Okan Buruk Başakşehir - RB Leipzig maçı öncesi konuştu! "Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz"

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları RB Leipzig maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Oyuncularıma güveniyorum. Kendimize ve ülkemize yakışan şekilde yarın sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

ABONE OL

İstanbul Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5'inci maçında evinde salı günü Alman temsilcisi Leipzig'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk ve turuncu lacivertli oyuncu Fredrik Gulbrandsen açıklamalarda bulundu. Buruk yaptığı açıklamada, "İlk defa katıldığımız bir organizasyon ve 5'inci maça çıkacağız. İddiamız devam ediyor. Bu maç bizim için devam edip etmeme maçı. Buna göre hazırlanıyoruz. Rakibin ne kadar iyi ve değerli olduğunu biliyoruz. Rakibimiz gibi kazanmak için her şeyi vereceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. Onların kazanmak için her şeylerine vermesini 4 maçta gördük, bu maçta da gösterip kendimize ve ülkemize yakışan şekilde yarın sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.



"HÜCUM HATLARI ÇOK İYİ"



Rakip ekibin kadrosu hakkında gelen soruya Buruk, "İlk maçta özellikle Angelino'nun 2 gol atması ve damga vurması etkileyiciydi ama onun dışında çok fazla oyuncusu var, hücum hatları çok iyi. Hangi oyuncuyla oynayacaklar bilmiyorum ama çok kaliteli ve fark yaratacak oyuncuları var. Bütün oyuncularının iyi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



"BİZE ASIL ZOR GELEN MİLLİ TAKIM ARALARI"



Gruptan çıkma umudu hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Geçen sene de böyle bir periyot oynadık, bu süreç bize zor gelmiyor, çok mutlu ediyor. Asıl zor gelen milli takım araları. Aralar bize çok zarar veriyor. Onun dışında bu tempoya alıştık bu tempolar bizi mutlu ediyor. Ligi de karşılaştırırsak; ikisine de aynı önemi veriyoruz. Hem gruptan çıkmaya hem de ligde kötü gidişi iyiye çevirmeye çalışıyoruz. İkisi de bizim için çok önemli" açıklamalarında bulundu.



GULBRANDSEN: ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR



Gulbrandsen ise yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan oldukça heyecanlı bir maç olacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Ofansif olarak iyi organize oluyorlar. Amacımız bu takıma karşı 3 puan almak ve Şampiyonlar Ligi'nde yönümüzü daha iyi şekilde belirlemek. Şampiyonlar Ligi'nde en zorlu takımların olduğu gruba düştük. Yarın bizi zor bir maç bekliyor" şeklinde konuştu.



"GOL ATMAK VE ZAFERİ GETİRECEK MÜCADELEYİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"



"Daha önce Salzburg formasıyla Leipzig'e karşı 2 defa maç oynadım ve gol de attım" diyen Gulbrandsen, "Onlara karşı gol atmak iyi bir his. Umarım yarın da böyle olur. Hocam izin verdiği takdirde bu mantalite içinde olacağım. Gol atmak çok güzel. Yarınki amacım gol atmak ve zaferi getirecek mücadeleyi göstermek" ifadelerini kullandı.



"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"



Başarılı oyuncu son olarak ise "Her zaman ileriye gitmek istiyorum. Geçen sene bakıldığında Başakşehir olarak şampiyon olduk, harika bir sezondu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek bizi çok mutlu ediyor. Geçen sene çok iyi işler çıkaramadım ancak bu sezon bu niyetle sahadayım. Elimden geleni yapıyorum" dedi.



NAGELSMANN: 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ



RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da 3 puan almak istediklerini söyledi. Nagelsmann, zor bir deplasmana çıktıklarını dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maça kazanmak için çıkarsınız. Ben gruptan çıkma konusuna pozitif bakıyorum. Diğer takımlara bakmadan hedefimize ulaşabiliriz" diye konuştu.



RB Leipzig'in yetenekli futbolcusu Emil Forsberg ise şu ifadeleri kullandı: "Takımın ruh hali çok iyi. Hepimiz maç için çok heyecanlıyız ve maça konsantre durumdayız. Kazanmak istiyoruz."