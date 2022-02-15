Şampiyonlar Ligi bir ilk ile geri dönüyor! Tarihte görülmedi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadeleleri ile geri dönüyor. Grup maçlarından sonra verilen 2 aylık aranın ardından devam edecek olan devler sahnesinde ilk maçlar tarihte görülmemiş bir kural ile başlıyor. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, kural değişikliğini değerlendirdi. Özkök, "İlk kez deplasman golü kuralı olmadan oynanacak maçlar. Bunun sebebi ise Young Boys Kulübü CEO'sunun başvurusundan kaynaklı oldu." dedi.
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