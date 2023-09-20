GALATASARAY KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi kazanıp gruplara iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Peki; Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Emre Kaplan, son bilgileri aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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