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UEFA Şampiyonlar Ligi Geri Dönüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 turu ile kaldığı yerden devam ediyor. Devler ligi 15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan 4 karşılaşma ile geri dönüyor. Bu turda mücadele edecek olan takımlar adlarını son 8'e yazdırmaya çalışacaklar.

15 Şubat 2022 | 05:30
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu'nda 15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak. Aynı turun diğer maçları ise 22 Şubat Salı ve 23 Şubat Çarşamba günü yapılacak. 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmaları sonrası çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.

SON 16'DA DEV EŞLEŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, bu organizasyonda en fazla şampiyonluğu bulunan Real Madrid'i ilk maçta sahasında ağırlayacak. Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, Ronaldo'lu Manchester United ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda karşılaşmaların tamamı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU İLK MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

Bugün

Paris Saint-Germain - Real Madrid
Sporting Lizbon - Manchester City

16 Şubat Çarşamba

Inter - Liverpool
Salzburg - Bayern Münih

22 Şubat Salı

Chelsea - Lille
Villarreal - Juventus

23 Şubat Çarşamba

Benfica - Ajax
Atletico Madrid - Manchester United

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