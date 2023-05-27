Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuştu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuştu. Dev eşleşmeden forma giymesi beklenen Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Şampiyonlar Ligi finali için Hakan’la da konuştum, İlkay’la da konuştum. Birisinden birisini söylersem kulağına giderse üzerim. İnşallah maça gitmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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