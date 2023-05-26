Luis Figo A Spor'a Şampiyonlar Ligi hakkında özel açıklamalarda bulundu!
Portekizli efsane futbolcu Luis Figo, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Figo yaptığı açıklamada, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında görüşlerini belirtti. Figo, Inter - Manchester City eşleşmesindeki tarafını belirtti. İşte detaylar...
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