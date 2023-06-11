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İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Finali öncesi görsel şölen! Anitta ve Burna Boy sahne aldı

İstanbul'daki Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi Finali öncesi dev bir görsel şölen futbolseverlerle buluştu. Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı Burna Boy, tribünleri dolduran izleyicilere maç öncesinde keyifli anlar yaşattı. İşte o görüntüler... | Son dakika Şampiyonlar Ligi haberi

11 Haziran 2023 | 01:32
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