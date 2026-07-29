Dursun Özbek'ten transfer çıkışı: Bunları ilk kez duymuyoruz!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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