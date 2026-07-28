Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu: Franculino Dju
Galatasaray, forvet transferi için Franculino Dju’yu gündemine aldı. Sarı kırmızılı yetkililer Midtjylland forması giyen oyuncuyu Beşiktaş maçında da canlı izledi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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