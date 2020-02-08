08 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez: Gökdeniz Antalyaspor'u tercih etti

TFF 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor'un Başkanı Hüseyin Üzülmez, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üzülmez, genç oyuncu Gökdeniz Bayraktar ile 5-6 Süper Lig kulübünün ilgilendiğini, en ciddi adayların Antalyaspor ve Beşiktaş olduğunu söyledi. Üzülmez ayrıca oyuncu ve ailesinin Antalyaspor'u tercih ederek Akdeniz ekibiyle anlaştığını sözlerine ekledi.
08.02.2020

Hüseyin Üzülmez'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"SÜPER LİG'DEN 5-6 KULÜP BENİ ARADI"

"Gökdeniz Bayraktar bizim genç bir futbolcumuz. 100 maçın üstünde maça çıktı. Göreve geldiğimizde sözleşmesini uzatmak, yenilemek istedik ama scout ekipleri ve menajerler fark edince daha üst liglere gitmek istedi. Ailesi, kendisi ve menajeri olgunluk gösterip Kocaeli'ye para kazandırıp gitmek istediler. Süper Lig'den 5-6 kulüp beni aradı. En ciddi olan Antalyaspor ve Beşiktaş'tı. Oyuncu Antalya ile anlaştı.

"TEKLİFLER AYNIYDI, OYUNCU ANTALYASPOR'U TERCİH ETTİ"

"Aşağı yukarı teklifler aynıydı, Antalyaspor ve Beşiktaş çok şeffaf davrandılar. Beşiktaş'ta belki oynayamayabilir diyerek Antalyaspor ile anlaştılar."

Hüseyin Üzülmez: Gökdeniz Antalyaspor'u tercih etti Hüseyin Üzülmez: Gökdeniz Antalyaspor'u tercih etti 08.02.2020
Spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım "Spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım" 07.02.2020
Murat Sancak: İnşallah iki takım da Süper Lig'de olur Murat Sancak: İnşallah iki takım da Süper Lig'de olur 07.02.2020
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor 04.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kırklarelispor Başkanı Volkan Can açıklamalarda bulundu Kırklarelispor Başkanı Volkan Can açıklamalarda bulundu 03.02.2020
TTF Başkanı Metin Şahin açıklamalarda bulundu TTF Başkanı Metin Şahin açıklamalarda bulundu 03.02.2020
Meryem İyin'den altın madalya Meryem İyin'den altın madalya 03.02.2020
Miami'de Super Bowl heyecanı Miami'de Super Bowl heyecanı 03.02.2020
Eskişehirspor’da Ekrem Kılıçarslan ve Mevlüt Çelik’in 3 puan kutlaması Eskişehirspor’da Ekrem Kılıçarslan ve Mevlüt Çelik’in 3 puan kutlaması 02.02.2020
Bodrumspor'un hedefi üst sıralar Bodrumspor'un hedefi üst sıralar 31.01.2020
Eskrimde hedef yeni rekorlar Eskrimde hedef yeni rekorlar 29.01.2020
Spor dünyasından depremzedelere destek Spor dünyasından depremzedelere destek 28.01.2020
Elazığ depremi sonrası Traktör'den Türkiye'ye destek Elazığ depremi sonrası Traktör'den Türkiye'ye destek 26.01.2020
Şenol Güneş'ten genç futbolculara öğüt Şenol Güneş'ten genç futbolculara öğüt 25.01.2020
Erkan Sözeri: Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum Erkan Sözeri: Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum 23.01.2020
Uşakspor'un penaltı mucizesi! Uşakspor'un penaltı mucizesi! 20.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Kadıköy'de büyük düello! İşte Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ilk 11'i
Fırtına Başkentte esecek! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i
Bomba iddia! Fatih Terim başkanlık için kolları sıvadı
Babel'den Galatasaray itirafı!
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı 11'i
Fenerbahçe'de Mauricio Isla transfer mi oluyor? Açıkladı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör