Kenan Koçak A Spor'a konuştu! Ferdi Kadıoğlu ve Semih Kılıçsoy...
Teknik direktör Kenan Koçak, A Spor canlı yayınına bağlandı. Futbol Meydanı programında soruları yanıtlayan Koçak, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu ile Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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