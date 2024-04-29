Skandal karar! Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin'e destek verdiği için soruşturma açıldı
Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle soruşturma açıldığını açıkladı. Milli sporcumuz, soruşturmanın Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından açıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.
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