Video Diğer Videoları Skandal karar! Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin'e destek verdiği için soruşturma açıldı

Skandal karar! Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin'e destek verdiği için soruşturma açıldı

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle soruşturma açıldığını açıkladı. Milli sporcumuz, soruşturmanın Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından açıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

29 Nisan 2024 | 21:33
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:54
Skandal karar! Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin'e destek verdiği için soruşturma açıldı 29 Nisan 2024 | 12:00
00:15
Ergin Ataman'ın, Maccabi Tel Aviv teknik heyeti tarafından tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı! 26 Nisan 2024 | 12:00
00:41
İsviçre Süper Ligi'nde taraftarlar kar temizledi! 24 Nisan 2024 | 12:00
00:09
Medellin - Atletico Nacional maçında korku dolu anlar! 23 Nisan 2024 | 12:00
00:22
Arda Güler'in halay keyfi 22 Nisan 2024 | 12:00
00:25
Suudi Arabistan'da futbolcuya kırbaçla vuruldu 12 Nisan 2024 | 12:00
01:13
"Şampiyonlukta en büyük pay Arda Turan'a ait!" 08 Nisan 2024 | 12:00
01:36
Arda Turan: Süper Lig'e meydan okuyacak gücümüz var! 08 Nisan 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN