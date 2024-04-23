Medellin - Atletico Nacional maçında korku dolu anlar! Tribünlerden atılan bıçak kafasına isabet etti
Kolombiya Apertura'da Medellin ile Atletico Nacional kozlarını paylaştı. 2-2 biten maçın 90+2. dakikasında şok bir olay yaşandı. Müsabakanın 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional'li Pablo Ceppelini'nin kafasına isabet etti. İşte o anlar...
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