Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldızlara sert eleştiri! "İkisi de yok"
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivert ekibin yıldız isimlerini eleştirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin bu Konyaspor'u 2-0, 3-0 yapması gerekirdi. Sen Fenerbahçe'in. Sen ağırlıklı bir takımsın. Hiçbir özelliğin yok. Buradan çıkamazsan şampiyon olamazsın. Dzeko ve Tadic yok." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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