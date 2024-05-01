İlhan Palut'tan A Spor'a özel açıklamalar! Beşiktaş'tan teklif aldı mı?
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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