Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sağlam, transfer çalışmalarının güzel gittiğini belirtirken, "Hem saha içinde hem de saha dışında takıma enerji katacak oyuncular bizim için yıldızdır." dedi.

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