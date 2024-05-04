Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Angel Di Maria ve Mario Hermoso listeye girdi
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Benfica forması giyen Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yı gündemine aldı. Öte yandan savunma hattına da takviye yapmayı planlayan yönetim, Atletico Madrid forması giyen Mario Hermoso ve menajerini de İstanbul'a davet etti. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Beşiktaş haberleri
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