Suudi Arabistan'da Al Hilal-Al Ittihad maçında futbolcuya kırbaçla vuruldu! İşte o anlar
Suudi Arabistan Süper Kupa final maçında Al Hilal ile Al Ittihad karşı karşıya geldi. Maçın ardından bir taraftar Al Ittihad futbolcusu Abderrazzah Hamdallah'a kırbaçla vurdu. İşte o anlar...
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