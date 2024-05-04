SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 4 MAYIS Cumartesi - Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 4 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 4 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 4 Mayıs Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2024- 02:10 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024- 02:10