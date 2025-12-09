Serdal Adalı açıkladı! Beşiktaş'tan flaş yabancı 'VAR' talebi!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, "Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:25
Beşiktaş'tan flaş yabancı 'VAR' talebi! 09 Aralık 2025 | 12:00
01:50
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 30 Kasım 2025 | 12:00
03:27
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan flaş hakem açıklaması! 23 Kasım 2025 | 12:00
04:38
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! 16 Kasım 2025 | 12:00
00:56
Serdal Adalı: Şartlar oluştuğu takdirde Cengiz'in bonservisini alacağız. 15 Kasım 2025 | 12:00
56:07
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklamaları! 15 Kasım 2025 | 12:00
02:18
Necip Uysal: Hayatım boyunca Bahsin B'sinin yanından geçmedim 11 Kasım 2025 | 12:00
02:16
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın En İyi 10 Numarası Rafa Silva seçildi 11 Kasım 2025 | 12:00
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Hacıosmanoğlu'dan G.Saray-Samsunspor maçı yorumu!Galatasaray 09 Aralık 2025 | 12:38
- TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür!Futbol 09 Aralık 2025 | 12:21
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklamalar!Futbol 09 Aralık 2025 | 12:51
- Becao'nun Kadro Dışı Kalma Sebepleri Açıklandı! Fenerbahçe'de Neler Oluyor?A Spor 09 Aralık 2025 | 10:58