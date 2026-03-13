Video Trabzonspor Videoları Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a özel açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a özel açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayında 'Şampiyonluk payı' konusuyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2026 | 14:14
VİDEO DEVAM EDİYOR

İşte Doğan'ın açıklamaları: Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Anadolu kulüplerinin başkanlarının bu konuda talepleri oldu ve hemen oylamaya çıkardık. Bunlar bir şekilde basına sızdırıldı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe toplantıda buna karşı çıktı. 3 kulübün yöneticilerine durumu anlattık ve yazının yazılma şeklinin onayını alarak yazıyı Federasyon'a gönderdik.

Trabzonspor Başkanı olarak görüşüm, gayet olumlu ve Anadolu kulüplerinin önemli sıkıntıları var ve birilerinin bu sıkıntılara yardımcı olması gerekiyor.

