Video Galatasaray Videoları Galatasaray şampiyonluk payıyla ilgili Tahkim'e gidiyor!

Galatasaray şampiyonluk payıyla ilgili Tahkim'e gidiyor!

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın şampiyonluk payıyla ilgili açıklamasının ardından son gelişmeleri aktardı.

13 Mart 2026 | 12:16
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:03
Galatasaray şampiyonluk payıyla ilgili Tahkim'e gidiyor! 13 Mart 2026 | 12:00
01:51
Abdullah Kavukcu: Tüm kupalara talibiz 11 Mart 2026 | 12:00
00:58
Okan Buruk: Bizim için gurur verici! 10 Mart 2026 | 12:00
02:11
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye başvuru | İZLE 09 Mart 2026 | 12:00
17:57
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi önemli açıklamalar | İZLE 09 Mart 2026 | 12:00
01:03
Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 07 Mart 2026 | 12:00
01:40
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Galatasaray derbisi sözleri 06 Mart 2026 | 12:00
00:40
Liverpool muhabirinden flaş Galatasaray açıklaması! 03 Mart 2026 | 12:00

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN