Galatasaray şampiyonluk payıyla ilgili Tahkim'e gidiyor!
A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın şampiyonluk payıyla ilgili açıklamasının ardından son gelişmeleri aktardı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:03
Galatasaray şampiyonluk payıyla ilgili Tahkim'e gidiyor! 13 Mart 2026 | 12:00
01:51
Abdullah Kavukcu: Tüm kupalara talibiz 11 Mart 2026 | 12:00
00:58
Okan Buruk: Bizim için gurur verici! 10 Mart 2026 | 12:00
02:11
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye başvuru | İZLE 09 Mart 2026 | 12:00
17:57
01:03
Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 07 Mart 2026 | 12:00
01:40
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Galatasaray derbisi sözleri 06 Mart 2026 | 12:00
00:40
Liverpool muhabirinden flaş Galatasaray açıklaması! 03 Mart 2026 | 12:00
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Arseniy Batagov Galatasaray maçına yetişebilecek mi? Canlı yayında açıkladıTrabzonspor 12 Mart 2026 | 12:34
- Sadettin Saran'dan Lookman, Sörloth ve Nunez sözleri!Fenerbahce 13 Mart 2026 | 10:49
- Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük Karşısındaki Muhtemel İlk 11'iA Spor 12 Mart 2026 | 07:58