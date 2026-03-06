Video Besiktas Videoları Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması! Transfer edilecek mi?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması! Transfer edilecek mi?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sezon başında Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte Adalı'nın Gedson ve transfer sözleri...

06 Mart 2026 | 16:20
