Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Galatasaray derbisi sözleri
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Adalı, derbi hakemi ile ilgili de önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler....
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Galatasaray derbisi sözleri 06 Mart 2026 | 12:00
00:37
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Canlı yayında açıkladı 23 Şubat 2026 | 12:00
36:43
Beşiktaş 7 yeni transferiyle sözleşme imzaladı! İşte oyuncuların açıklamaları 12 Şubat 2026 | 12:00
00:23
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Devis Vasquez itirafı! 12 Şubat 2026 | 12:00
00:49
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Kristjan Asllani yorumu: Tam bir Kartal! 12 Şubat 2026 | 12:00
00:47
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni transferlerden Yasin Özcan için neler söyledi? 12 Şubat 2026 | 12:00
00:47
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Junior Olaitan değerlendirmesi 12 Şubat 2026 | 12:00
01:10
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Emmanuel Agbadou hakkında konuştu 12 Şubat 2026 | 12:00
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- İşte Domenico Tedesco'nun son durumu! Canlı yayında açıkladıFenerbahce 05 Mart 2026 | 03:57
- Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Öncesi Sıcak Gelişmeleri Emre Kaplan Aktardı!Spor Gündemi 05 Mart 2026 | 06:58