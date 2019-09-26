Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın ikna turları
YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR
Fikret Orman, bugün yönetim kurulunu olağanüstü topluyor. Statta saat 11.00'de gerçekleştirecek toplantıda bundan sonra izlenecek yol haritası belirlenecek. Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecini izleyecek yönetimi belirleyecek. Bugün toplantından iki karardan birinin çıkması bekleniyor. Ya Fikret Orman tek başına ya da yönetim ile birlikte istifa edecek. Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıcak.
TOPLU İSTİFA OLMASI HALİNDE...
Beşiktaş'ın tüzüğünün 36'ncı maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevi bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için 2'nci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek. Bu durumda başkanlık koltuğuna mevcut 2'nci başkan Serdal Adalı oturacak. Ancak bugün tüm yönetim kurulu istifa eder ve yedekler üyeler ile birlikte de çoğunluk sağlanamazsa bu durumda tüzüğün (d) fıkrasına göre başkanlık koltuğuna divan başkanı Tevfik Yamantürk oturacak ve siyah-beyazlı kulübü seçime divan yönetimi götürecek. Her iki ihtimalde de süreci yürütecek isim, kulübü 30 gün içinde seçime götürecek.
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