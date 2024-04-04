Erman Toroğlu'dan Beşiktaş'a eleştiri! "Orta sahada yok"
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibi eleştirdi. Toroğlu, "Beşiktaş arkada var, önde de var ama orta sahada yok. Gedson tek başına oynuyor. Ortada koca bir alan var. Başakşehir oynuyor. Defans ne kadar direnecek? Başakşehir orta sahadan çok rahat geliyor." dedi. | Beşiktaş haberleri
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