Erman Toroğlu'dan flaş Al Musrati iddiası! "Bir sıkıntı varmış..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Samsunspor maçını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş'ta seyirciye helal olsun. Stadın dörtte üçünden fazlası dolu. Takımlarına sahip çıkıyorlar. İyi günde herkes sahip çıkar. Önemli olan böyle günlerde de sahip çıkmak. Yönetim oyundan memnun değil. Herhalde yönetim memnun değilse Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar da memnun değillerdir. Beşiktaş kupayı alamazsa bu oyun tatmin etmez Beşiktaş taraftarını. Bu teknik adamı Beşiktaş yollar. Al Musrati ile ilgili bir şey duydum. Bir sıkıntı varmış. Sıkıntı ne bilmiyorum. Var mı? Yok mu? Yoksa bu kadar para verdiğin bu oyuncu niye oynamıyor? Bu parayı verdiğin adamın takımı kurtarması lazım. Sıkıntı varmış ama ne? Onu merak ediyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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