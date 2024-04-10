Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni düzenlendi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, antrenmandan önce bayramlaşma töreni düzenlendi. İşte o anlar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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