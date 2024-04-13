Erman Toroğlu'dan Fernando Santos'a eleştiri! "Beşiktaş'ın hocası değil"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fernando Santos Beşiktaş’ın teknik adamı mı? Şu ana kadar görünende değil. Bu adam ile seneye çok zor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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