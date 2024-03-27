O isimleri topa tuttu "Hiçbiri başarılı değil"
Son dakika spor haberi: A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlık karşılaşmasında Avusturya'ya konuk oldu. Ay-yıldızlılar mücadeleyi 6-1'lik farklı bir skorla kaybetti. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Semih Kılıçsoy'u milli takıma alınmamasını sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...
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