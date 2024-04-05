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Maçın ardından flaş yorum "Beşiktaş'ta kötü oyun istikrarı sürüyor"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç sonrasında A Spor yorumcusu Gökhan Keskin flaş yorumda bulundu. İşte o sözler...

05 Nisan 2024 | 09:12
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