Beşiktaş için flaş eleştiri! "Jürgen Klopp'u da getirsen..."
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. A Spor yorumcuları Gökhan Keskin ile Reha Kapsal Beşiktaş için flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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