Erman Toroğlu'dan Beşiktaş'ın yıldız ismine eleştiri! "Kafayı yemiş"
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes, "Takım ruhu vardı sahada. Her şeyi denedik. 2-3 bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle berabere kaldık." dedi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise yıldız ismi sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Gedson kafayı yemiş. 2 top direkten dönmeseydi maçı alırdınız ama top oynamadınız. Kafayı yemiş. Gedson Fernandes maçtan sonra bunu diyebiliyorsa Beşiktaş yanmış." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Toroğlu'dan yıldız isme eleştiri! "Kafayı yemiş" 04 Nisan 2024 | 12:00
00:59
Toroğlu'dan Beşiktaş'a eleştiri! "Orta sahada yok" 04 Nisan 2024 | 12:00
01:09
O isimleri topa tuttu "Hiçbiri başarılı değil" 27 Mart 2024 | 12:00
00:42
"A Milli Takım'ı mağlup saymıyorum" 23 Mart 2024 | 12:00
01:33
"Kılını kıpırdatmıyor sahada" 22 Mart 2024 | 12:00
03:03
Flaş Fernando Santos sözleri! 20 Mart 2024 | 12:00
01:19:09
90+1 FULL BÖLÜM - 16/03/2024 17 Mart 2024 | 12:00
00:32
Dikkat çeken sözler! Santos'a güvenmiyorlar 17 Mart 2024 | 12:00