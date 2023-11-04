Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe'nin ilk penaltısındaki karar doğru mu?
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mücadelenin 59. dakikasında ve 89. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Karşılaşmanın ilk penaltısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Karar doğru mu? İşte detaylar... (FB spor haberi)
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