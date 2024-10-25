Osayi'den yeni sözleşme için flaş yanıt
Osayi-Samuel, Manchester United maçı sonrası kendisine sorulan "Yeni sözleşme olacak mı?" sorusuna "Bilmiyorum, bana bağlı değil." şeklinde yanıt verdi.
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