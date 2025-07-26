Video Fenerbahçe Videoları Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Fenerbahçe başkanlığı için aday olacak mı?

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Fenerbahçe başkanlığı için aday olacak mı?

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu. Yıldırım, seçimlerde yeniden başkanlık için aday olup olmayacağı hakkında flaş açıklamada bulundu. İşte o sözler...

26 Temmuz 2025 | 15:18
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:15
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Başkanlığa aday olacak mı? 26 Temmuz 2025 | 12:00
00:08
Osayi'den yeni sözleşme için flaş yanıt 24 Ekim 2024 | 12:00
02:38
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? 04 Kasım 2023 | 12:00
01:54
İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum 29 Nisan 2023 | 12:00
00:32
Van Persie'den depremzedelere destek mesajı! 10 Şubat 2023 | 12:00
07:39
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi tüm gelişmeler! 29 Ocak 2023 | 12:00
00:52
Austria Wien-Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklamalar! 19 Ağustos 2022 | 12:00
00:30
F.Bahçe'den G.Saray'a Joao Pedro göndermesi! 21 Temmuz 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN