Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Fenerbahçe başkanlığı için aday olacak mı?
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu. Yıldırım, seçimlerde yeniden başkanlık için aday olup olmayacağı hakkında flaş açıklamada bulundu. İşte o sözler...
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