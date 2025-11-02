Fenerbahçe kafilesi Tüpraş Stadyumu'na ulaştı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı. İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
F.Bahçe kafilesi Tüpraş Stadyumu'na ulaştı 02 Kasım 2025 | 12:00
02:19
Albayrak Frankfurt-Galatasaray maçını izlemeye gitti 18 Eylül 2025 | 12:00
00:11
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! İstifa... 14 Eylül 2025 | 12:00
01:15
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Başkanlığa aday olacak mı? 26 Temmuz 2025 | 12:00
00:08
Osayi'den yeni sözleşme için flaş yanıt 24 Ekim 2024 | 12:00
02:38
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? 04 Kasım 2023 | 12:00
01:54
İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum 29 Nisan 2023 | 12:00
00:32
Van Persie'den depremzedelere destek mesajı! 10 Şubat 2023 | 12:00
Bugün
- Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu!Fenerbahce 30 Ekim 2025 | 11:32
- Trabzonspor kafilesi derbi için İstanbul'a geldi!Trabzonspor 31 Ekim 2025 | 06:38
- Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Serdal Adalı açıkladıBesiktas 30 Ekim 2025 | 12:08