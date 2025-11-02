Video Fenerbahçe Videoları Fenerbahçe kafilesi Tüpraş Stadyumu'na ulaştı

Fenerbahçe kafilesi Tüpraş Stadyumu'na ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı. İşte o anlar...

02 Kasım 2025 | 18:31
